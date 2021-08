NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Auftragseingang im Digitalgeschäft habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr räume den Konsensschätzungen bis zu fünf Prozent Aufwärtspotenzial ein./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 02:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 02:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

