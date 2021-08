Köln (ots) - Es ist der ganz große Traum für alle, die neue Lebensmittel entwickelt haben: Der "Platz im Regal" im Supermarkt. Doch genau diese Plätze sind hart umkämpft, oft braucht es viel Zeit, Verhandlungsgeschick und gute Kontakte, um ein Produkt in den Einzelhandel zu bringen. Mit der neuen Event-Show "Die leckerste Idee Deutschlands", zu sehen am 12. September um 20:15 Uhr, bietet VOX vielversprechenden Start-ups aus den Bereichen Food und Drink eine spannende Möglichkeit, um ihren Artikel schon am Tag nach der Sendung in allen REWE Märkten Deutschlands zu platzieren.Doch um den Sieg bei "Die leckerste Idee Deutschlands" zu kassieren, müssen zunächst 60 Testesser vom neuen Produkt überzeugt werden. In fünf Duellen treten jeweils zwei Food-Start-ups gegeneinander an, zwischen ihnen müssen sich die Testesser aus den Bereichen Teenager, Influencer, Best-Ager, Gourmets, Preisbewusste, Sportler, Eltern, Singles, Ernährungsbewusste und Köche entscheiden. Welches Produkt schmeckt ihnen am besten, was würden sie tatsächlich im Supermarkt kaufen? Auf dem wahrscheinlich längsten Kassenband der Welt zeigt sich, wie viel Prozent der Testesser überzeugt werden konnten und welches neuartige Lebensmittel das Duell gewinnt. Im Finale treten die fünf beliebtesten Food-Start-ups schließlich zur Abstimmung über den Gesamtsieg an.Ihre ehrliche Meinung zu den neuen Produkten sagen aber nicht nur die Testesser, sondern auch die prominenten Gäste Star-Koch Steffen Henssler, die Moderatorinnen Inka Bause und Jana Ina Zarella, Komikerin Mirja Boes sowie Fußballer Holger Stanislawski, der außerdem den größten REWE Markt Norddeutschlands betreibt.Um den Sieg und den "Platz im Regal" kämpfen bei "Die leckerste Idee Deutschlands":-In der Kategorie Frühstück: Lars Hampel mit Minutenbrot versus Nadia Doukali mit ihrem Brotaufstrich Yammlou-In der Kategorie Lunchbreak: Martin Block und Walter Schnerring mit Die fette Kuh Bacon Jam versus Jacob von Manteuffel und Deniz Ficicioglu mit Nordic Oceanfruit Meeressalat-In der Kategorie Snacks: Leon Gilges, Alina Schrainer und Christian Spinnrath mit dem Immunbar Dattel-Kokos-Riegel versus Camillo Wolff und Heidrun Weiß mit Paddies Toffeelicious-In der Kategorie Dinner: Hani Alhay mit Kartoffeldönerbratwurst versus Ulrich Glemnitz und Mario Binder mit dem Patty Bunte Burger Boom Jack BBQ-In der Kategorie Party: Bastian Heuser und Sebastian Brack mit Stork Club Whiskey Rosé-Rye Aperitif versus Esther Pfaff und Stefan Hitzler mit Chocolate in a BottleWelches Food-Start-up kann Testesser und Promis komplett begeistern und sichert seinem Produkt einen Platz in den Regalen von rund 3.600 REWE Märkten in Deutschland? Dies und mehr zeigt VOX am Sonntag, 12. September 2021 um 20:15 Uhr bei der von Amiaz Habtu moderierten Event-Show "Die leckerste Idee Deutschlands". Produziert wird die Sendung von RTL Studios.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus Enzmannmagnus.enzmann@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:VOX BildredaktionPatricia Kluckpatricia.kluck@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4986369