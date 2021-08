Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag kaum verändert präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 9.45 Uhr um unwesentliche 0,01 Prozent auf 3.536,61 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es nach negativen Vorgaben von der Wall Street noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. ...

