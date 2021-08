Die United-Internet-Tochter will zusammen mit dem japanischen Technologiekonzern ihr 5G-Netz in Deutschland spannen. Und auch sonst gibt sich das Unternehmen optimistisch. Der Telekommunikationsanbieter 1&1 macht Ernst mit dem Aufbau seines 5G-Mobilfunknetzes: Gemeinsam mit dem japanischen Internetunternehmen Rakuten soll das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis des offenen Standards "Open RAN" geschaffen werden, teilte die United-Internet-Tochter am Mittwoch in Maintal mit. Konkret soll Rakuten die aktiven Netzbestandteile ...

