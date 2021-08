Die Berner Group kommt auf 48 Ladepunkte an vier Standorten. Mit der steigenden Auswahl an Elektroauto-Modellen, die das Unternehmen als "einen Segen" bezeichnet, sollen in Kürze weitere Ladeanlagen folgen. The Mobility House gewährt uns in folgendem Gastbeitrag Einblick hinter die Kulissen der umfangreichen Flotten-Elektrifizierung. * * * Er fühlte sich ein wenig wie Odysseus auf einer langen Irrfahrt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...