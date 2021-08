Das Förderprogramm für Elektroautos in Russland könnte laut einem Medienbericht im kommenden Jahr anlaufen. Demnach sollen Kunden 25 Prozent des Kaufpreises jedes in Russland hergestellten Elektroautos erhalten, bis zu einem Maximum von 625.000 Rubel (7.210 Euro). Mit der einem Milliarden-Förderpaket bis 2030 will Russland den Absatz und die Produktion von Elektroautos unterstützen, denn bei der Einführung ...

