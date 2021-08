Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vor einem Jahr hat Gold ein Rekordhoch markiert. Heute liegt der Kurs gut zehn Prozent unter dieser Marke. Ob sich der Einstieg in Gold jetzt lohnt und ob Anleger in physisches Gold oder in Zertifikate auf Gold investieren sollten, verrät Anouch Wilhelms von der Société Générale. Wilhelms kennt die Vorteile beider Möglichkeiten und weist auf die Risiken hin. Im Interview stellt er zwei Partizipations-Zertifikate vor, die sich in einem wesentlichen Punkt unterscheiden.