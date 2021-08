Mit einem deutlichen Plus von rund vier Prozent führt Siemens den DAX am Mittwoch an. Die Zahlen des Industriekonzerns kommen an der Börse gut an und treiben die Aktie wieder in unmittelbare Nähe des Rekordhochs. DER AKTIONÄR zeigt, wie stark die Zahlen wirklich sind.Ein Umsatzplus von 24 Prozent, 47 Prozent mehr Neuaufträge und ein Zuwachs von satten 177 Prozent beim Gewinn unter dem Strich - alleine der Blick auf diese Zahlen zeigt, wie gut es bei Siemens läuft. Klar ist, dass hier natürlich auch ...

