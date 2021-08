Die Commerzbank-Aktie hat es übel erwischt. Am Mittwoch hat die deutsche Großbank ihre Q2-Zahlen veröffentlich und ist wegen des teuren Konzernumbaus in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie ging daraufhin auf Talfahrt und unterschritt eine wichtige charttechnische Unterstützung. So sieht jetzt die Lage aus.Seit Mai 2020 kämpft sich die Commerzbank-Aktie Stück für Stück wieder nach oben. Anfang Juni hatte die Erholungsbewegung ihren Höhenpunkt. Dank eines sechswöchigen Höhenflugs konnte das Vor-Corona-Hoch ...

