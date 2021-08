Fastned hat einen weiteren Schnellladestandort in Deutschland eröffnet, diesmal an der A71 nahe Schweinfurt. Deutschlandweit ist dies bereits der 22. Schnellladehub von des niederländischen Schnellladeanbieters. Konkret liegt der neue Standort an der Ausfahrt 30 Schweinfurt-West an der A71. Die Ausfahrt 30 ist die Anbindung an die B303, welche in die Schweinfurter Innenstadt führt - und in die andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...