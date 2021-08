Die Ladeschranklösung Smopi des gleichnamigen Startups von Gebauer Elektrotechnik ist mittlerweile an über 150 Standorten vertreten. Kunden und Interessenten werden ab sofort in den entsprechenden PLZ-Gebieten von der BG Smart Solutions oHG mit Sitz in Dortmund und einer Niederlassung in Wiesbaden betreut. Die Schaffung einer Handelsvertretung bezeichnet das Corporate Startup als weiteren Wachstumsschritt. ...

