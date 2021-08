Die Indizes an der Wall Street dürften heute Nachmittag stärker in den Handel starten. Der Future auf den S&P 500 legt am Donnerstag leicht zu und notiert wieder über der Marke von 4.400 Punkten, an der die Bullen seit dem 23. Juli zu kämpfen haben. Am Mittwoch war der marktbreite Aktienindex um 0,46% gefallen, da der ADP-Bericht für Juli nur auf einen Beschäftigungszuwachs von 330 Tausend hinwies und Richard Clarida von der Fed sagte, dass das Tapering bereits im Laufe dieses Jahres beginnen könnte. ...

