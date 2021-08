München (ots) - Wie erlangt man persönliches Glück, nachhaltige Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit und ein erfülltes Leben in einer Welt, die sich im radikalen Umbruch befindet? Indem man sich auf die Veränderung einlässt! Und Teil von ihr wird!Multi-Investor und "Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer zeigt in seinem neuen Buch "Die sechs Elemente des Erfolgs - So verändern Sie Ihr Leben", wie es jedem Menschen gelingen kann, die eigenen Träume endlich zu verwirklichen. Und wie aus jeder Krise eine Chance werden kann. Dabei gibt Carsten Maschmeyer zahlreiche konkrete Tipps, um dauerhaft in einer sich radikal verändernden Welt ultimativ erfolgreich zu sein.Es sind sechs Elemente, die in ihrer Summe ein erfolgreiches Leben definieren: Erfüllung im Job, finanzielle Unabhängigkeit, eine starke Familie und verlässliche Freundschaften, mentale Stärke, gutes Zeitmanagement sowie nachhaltige Gesundheit. In einer Welt, die sich im radikalen Umbruch befindet, erlangt man sein persönliches Glück, indem man sich auf Veränderungen einlässt und Teil von ihnen wird.Mithilfe dieser Philosophie der Veränderung und einem Flexi-Mindset können Sie jede Krise in Chancen verwandeln. In seinem neuen Buch zeigt Carsten Maschmeyer auch anhand autobiographischer Beispiele, wie er in seinem Leben Veränderungen bewältigt, Herausforderungen gemeistert und ganz persönliche Krisen in Chancen verwandelt hat. Carsten Maschmeyer: "Jede und jeder kann alles ändern."Das Buch erscheint im Finanzbuchverlag und ist ab 7. September erhältlich. (304 Seiten, 22,00 EUR). Auf Amazon ist das Buch bereits vorbestellbar:https://ots.de/mB9SkCDer Trailer zum Buch ist auf Youtube zu sehen:https://www.youtube.com/watch?v=f1PJ8ObzWJ4Zum Autor Carsten Maschmeyer:Carsten Maschmeyer ist internationaler Investor, Unternehmer, Fernsehstar, Bestsellerautor, Erfolgsratgeber. Geboren 1959 in Bremen hat er es aus einfachsten Verhältnissen zum Selfmade-Milliardär geschafft. Mit seiner Maschmeyer Group ist er an über 120 Startups in Deutschland, Europa und den USA beteiligt. Sein Fokus liegt dabei auf erfolgreichen Wachstumsfirmen in Technologie- und Zukunftsbranchen, denen er seine unternehmerischen Erfahrungen aus über vier Jahrzehnten weitergibt. Die Standorte der Maschmeyer Group sind München, Berlin und San Francisco.Maschmeyer gilt als Erfinder der unabhängigen Finanzberatung. Seine außergewöhnlichen Erfolge machen ihn zu einem gefragten Berater für internationale Konzerne und begehrten Redner zu allen Karriere- und Finanzthemen. Mit seinen Büchern "Selfmade - Die Erfolgsformel" und "Die Millionärsformel" wurde er zum Bestsellerautor. Er ist außerdem in der VOX-Gründersendung "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Maschmeyer lebt in Deutschland, hat zwei Söhne und ist mit der Schauspielerin Veronica Ferres verheiratet.Zum Finanzbuchverlag (FBV):Der FinanzBuch Verlag (FBV) ist ein deutscher Buchverlag mit Sitz in München. Er wurde 1997 Christian Jund gegründet und war die Keimzelle zur Münchner Verlagsgruppe. Der Finanzbuchverlag ist seit 2017 eine Tochtergesellschaft des schwedischen Medienkonzerns Bonnier.Pressekontakt:Maschmeyer Group: Dr. Stefan Ebner, Stefan.ebner@maschmeyer-group.deFinanzbuchverlag FBV: Julian Nebel, jnebel@m-vg.deOriginal-Content von: Maschmeyer Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106681/4986626