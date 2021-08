Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag weiterhin kaum verändert präsentiert. Der heimische Leitindex ATX trat gegen 12 Uhr mit plus 0,02 Prozent bei 3.537,44 Punkten auf der Stelle. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu beobachten. Impulse für den weiteren Handel könnte nun die Stimmung an der Wall Street nach Veröffentlichung aktueller US-Arbeitsmarktdaten ...

