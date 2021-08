Die Münchener übernehmen für 550 Mio. € das auf Lösungen für den Bahnsektor spezialisierte Softwarehaus Sqills. Die Niederländer vertreiben Software-as-a-Service-Dienste für Bestandsmanagement, Reservierung und Fahrkartenkauf. Ziel ist es, die Sqills-Buchungsplattform in die Softwaretochter Hacon zu integrieren, um deren Angebot für Bahnbetreiber zu komplettieren. Sqills wurde 2002 gegründet und erwartet 2022 einen Umsatz von rund 40 Mio. €. Zu den Kunden zählen unter anderem SNCF, Irish Rail, Rail Delivery Group, SJ, Via Rail und Eurostar. Die Übernahme ist ein weiteres kleines Puzzleteil in der Digitalisierungsstrategie bei SIEMENS.



