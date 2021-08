Die Ölpreise befinden sich weiter auf dem Rückzug. Nordseeöl (Brent) notiert am Donnerstagvormittag im Bereich von 70 Dollar je Barrel und sackte kurzzeitig unter die psychologisch relevante Marke. Heizöl in der DACH-Region wird ebenfalls billiger. Kunden können mit Abschlägen von durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Am steilsten Abwärts geht es in der Schweiz. Die Nachfrage zieht ...

