Die Bank of England hat soeben mitgeteilt, dass sie den Leitzins einstimmig unverändert bei 0,1 Prozent belässt. Die Anleihekaufprogramme laufen wie bereits bekannt weiter. Die aktuelle Geldpolitik sei der Situation angemessen. Die Inflation in Großbritannien werde laut Bank of England bis zu 4 Prozent im 4. Quartal dieses Jahres ansteigen, aber wieder auf 2 Prozent ...

