Googles Container-Technologie Kubernetes ist in der neuen Version 1.22 verfügbar. Das Release bringt 56 Verbesserungen, viele mit Fokus auf Sicherheitsaspekte. Das kommt gut an in der Community. Mit der Version 1.22 bringt das Kubernetes-Team bereits das zweite Update des laufenden Jahres. Mit 56 Verbesserungen übertrifft das Release die 50 des Vorgängers und die 43 des Release 1.20 noch einmal. 16 der Verbesserungen stehen letztlich für komplett neue Features, der Rest bezieht sich auf Statusänderungen und bestehende Funktionalitäten. Zu den Highlights in Kubernetes 1.22 gehören ...

