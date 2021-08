München (www.fondscheck.de) - Der MEAG GlobalChance DF (ISIN DE0009782789/ WKN 978278) investiert weltweit überwiegend in Aktienfonds, so die Experten von MEAG.Je nach Markteinschätzung könnten Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolge sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie zum Beispiel der Einschätzung des Investmentprozesses durch den Zielfonds-Manager, der Kostenstruktur des Zielfonds, dessen Fondsvolumen sowie seiner bisherigen Wertentwicklung und der Entwicklung der Risiko-Kennziffern. Ziel sei ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktienmärkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...