Volkswagens Batteriepartner Gotion High-Tech strebt den Bau von zwei Fabriken in der südchinesischen Provinz Jiangxi an, um dort insgesamt 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren. Die erste Phase mit je 20.000 Tonnen Jahreskapazität an beiden Standorten soll Ende 2022 in Betrieb gehen. Das berichtet Reuters unter Berufung auf eine gestern veröffentlichte Erklärung des Unternehmens. ...

