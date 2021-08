Die Autokonzerne General Motors, Ford und Stellantis haben in einem gemeinsamen Statement angekündigt, dass sie bis zum Jahr 2030 zwischen 40 und 50 Prozent ihres Absatzes in den USA mit BEV, PHEV und FCEV erzielen wollen. Dieses Absatzziel hat offenbar US-Präsident Joe Biden den Autobauern abgerungen. In der relativ knappen Erklärung der Autobauer heißt es, die "jüngsten Produkt-, Technologie- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...