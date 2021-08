Norderstedt (ots) - foboxy, dass in Deutschland führende Unternehmen für den Versand von mobilen Fotoboxen, freut sich, eine Erweiterung der Funktionalitäten seiner Fotobox mit der Funktion foboxy.live bekannt zu geben. foboxy.live ermöglicht es die mit der Fotobox gemachten Bilder nicht nur als Fotoausdruck und digital gespeichert auf dem USB-Stick zu erhalten, sondern auch direkt auf das eigene Smartphone herunterzuladen - datenschutzkonform und sicher.foboxy wurde 2014 von Sören Harms und Marco Todtenhaupt gegründet und ist heute als mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen der führende Vermieter von mobilen Fotoboxen in Deutschland. Seit 2021 ist foboxy auch in Österreich aktiv.Eine Fotobox zu mieten gehört für viele Feiern, zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern, einfach dazu. Das Konzept ist einfach: mithilfe eines Selbstauslösers werden Bilder aufgenommen, welche anschließend direkt ausgedruckt und als Erinnerung an die Veranstaltung mitgenommen werden können. Die Fotobox von foboxy besticht dabei durch eine kinderleichte Bedienung in Kombination mit einem günstigen Preis.Ab 19. August hat die foboxy Fotobox eine weitere Funktion im Rundum-Sorglos-Paket inklusive. Jeder Nutzer hat unmittelbar nach dem Erstellen einer Fotoserie die Möglichkeit, diese direkt auf sein Smartphone herunterzuladen. Die Bilder stehen somit direkt digital bereit und können in sozialen Netzwerken geteilt oder privat verschickt werden.Über eine individuelle PIN wird sichergestellt, dass immer nur die Personen auf den Fotos die jeweilige Serie herunterladen können - datenschutzkonform und sicher!Sören Harms, Geschäftsführer von foboxy, sagt dazu: "Die Begeisterung unserer Kunden bei mittlerweile mehr als 60.000 Buchungen in Deutschland und Österreich ist für uns Antrieb unsere erfolgreiche foboxy Fotobox stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir sehen in foboxy.live eine tolle Erweiterung unserer spaßigen und kinderleicht zu bedienenden Fotobox, welche zudem durch einen günstigen Preis besticht."Andreas Unger, Marketing- und Vertriebsleiter von foboxy, ergänzt: "Wir freuen uns sehr den schon oft geäußerten Wunsch unserer Kunden nach einem unmittelbaren Download Ihrer Fotobox Bilder nun endlich erfüllen zu können. Damit bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert - natürlich ohne Zusatzkosten."Pressekontakt:foboxy GmbHAndreas UngerMarketing- & VertriebsleiterGutenbergring 16DE-22848 NorderstedtTel. Deutschland: 0800 36 26 990Tel. Österreich: 0800 44 30 90Mail: info@foboxy.deWeb: www.foboxy.deOriginal-Content von: foboxy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157678/4986796