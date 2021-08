DGAP-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung

Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der HY-LINE Gruppe und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an Übernahme eines Value Added Distributors und Systemanbieters aus dem Elektronikbereich

Signifikante zusätzliche Diversifikation des Blue Cap Portfolios

Erhöhung Prognose für Geschäftsjahr 2021: Umsatz soll auf 265-275 Mio. Euro bei einer erwarteten EBITDA-Marge (adj.) von 8-9% steigen

Im ersten vollen Geschäftsjahr 2022 wird zusätzliches Wachstum des EBITA und des Ergebnisses je Aktie um >20% erwartet München, 05. August 2021 - Die Blue Cap AG hat heute den Erwerb einer qualifizierten Mehrheitsbeteiligung von mehr als 90% an der HY-LINE Verwaltungs GmbH (nachfolgend "HY-LINE") und ihren vier operativen Tochtergesellschaften von einer Gruppe privater Investoren gegen Zahlung eines Kaufpreises im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereiches vereinbart. Das Managementteam von HY-LINE beteiligt sich substanziell mit einem einstelligen Prozentsatz an der Akquisition. Der Beteiligungserwerb an HY-LINE wird voraussichtlich am 01. September 2021 vollzogen. Die HY-LINE Gruppe wurde 1988 gegründet und hat ihren Ursprung in der Value Added Distribution von Elektronikkomponenten. Während der letzten Jahre transformierte die Gesellschaft zu einem Produkt- und Systemanbieter mit verstärktem Fokus auf technische Beratungs- und Entwicklungskompetenz. Dadurch setzt HY-LINE noch früher in der Wertschöpfungskette an und schafft für ihre Abnehmer mit der Entwicklung eigener Produkte und Systeme einen zusätzlichen Mehrwert. Ihre Kunden kommen vorrangig aus der Elektronikindustrie, der Medizintechnik, dem Energiesektor und der Medien- und Kommunikationsbranche. Hauptabsatzmarkt ist die DACH-Region. HY-LINE erwirtschaftet mit rund 80 Mitarbeitern an vier Standorten einen Umsatz von 40-50 Mio. Euro pro Jahr. Den aktuellen Herausforderungen in der globalen Lieferkette für Elektronikteile stehen ein hoher Auftragseingang und -bestand sowie ein grundsätzlich positiver Marktausblick gegenüber. Tobias Hoffmann-Becking, CIO der Blue Cap, kommentiert: "HY-LINE verfügt über ein außergewöhnlich differenziertes und wenig kapitalintensives Geschäftsmodell. Megatrends wie Internet of Things, Smart Home und Industrie 4.0 sowie der langfristig positive Ausblick für die einzelnen Endmärkte, wie z.B. die Medizintechnik, schaffen hervorragende Marktbedingungen und die Chance für weiteres Wachstum. Der erwartete konjunkturelle Aufschwung und die bestehende Pipeline für neue Aufträge erhöhen das Potenzial zusätzlich. Wir freuen uns zusammen mit dem Team von HY-LINE die nächste Stufe des Wachstums gemeinsam zu gestalten." Wichtiger Erfolgstreiber des Unternehmens ist die hohe Entwicklungs- und Beratungskompetenz in der Produktdesignphase, die einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze während der Produktlaufzeit mit sich bringt. Die hohe Diversifizierung im Hinblick auf Industrien sowie langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu Kunden sowie Lieferanten stärken das nachhaltige und stabile Geschäftsmodell. Die Blue Cap sieht außerdem Potenziale in der Weiterführung der begonnenen Internationalisierung und der Erhöhung des Anteils der Eigenprodukte und Systementwicklungen. Aufgrund des weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells im Vergleich zum bestehenden Portfolio soll HY-LINE bereits im ersten vollen Jahr nach der Akquisition das EBITA der Blue Cap Gruppe und das Ergebnis je Aktie um 20% oder mehr erhöhen. Für das laufende Jahr 2021 passt der Vorstand der Blue Cap seine Prognose an. Er erwartet nun einen Umsatz von rund 265-275 Mio. Euro (vorher: 255-265 Mio. Euro) und eine Marge wie bisher für das adjusted EBITDA in Höhe von 8-9%, vorbehaltlich weiterer Beteiligungserwerbe oder -verkäufe. Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun produzierenden Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik, Produktionstechnik und Medizintechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24; lschraml@blue-cap.de

