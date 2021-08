Kaum zu glauben, aber wahr: Erst im Jahr 2016 wurde das Bioprinting-Unternehmen Cellink ins Leben gerufen. Etwa fünf Jahre später bringt die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von rund 3,3 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Leser des AKTIONÄR konnten rechtzeitig an der Story rund um Cellink partizipieren.Doch aller Voraussicht nach wird der Name "Cellink" wohl in Kürze von der Börse verschwinden. Das Unternehmen möchte sich in "BICO" umbenennen. Die Abkürzung ergibt sich aus dem Wort "Bioconvergence" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...