Michael Lüthi folgt auf Urs Stalder, der nach über 30-jähriger Tätigkeit für Sanitized, Burgdorf in der Schweiz, in den Verwaltungsrat wechselt. Urs Stalder, der langjährige CEO, hat den Aufbau der Marke konsequent vorangetrieben. Dazu zählen die Internationalisierung und der Aufbau von Tochtergesellschaften in den USA und in China. Auf Stadler folgt nun Michael Lüthi, Mitglied der Gründerfamilie. Der 38-jährige Betriebsökonom ist seit 2018 für Sanitized tätig. Zuvor war er COO bei Senevita. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...