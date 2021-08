NEW YORK (dpa-AFX) - An den nahezu rekordhohen, zuletzt aber wankelmütigen US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag bescheidene Kursgewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,22 Prozent höher bei 34 869 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,19 Prozent fester bei 15 111 Zählern erwartet. Zur Wochenmitte hatten die Standardwerte nachgegeben, während die Nasdaq moderate Gewinne geschafft hatte.

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten, monatlichen US-Arbeitsmarktbericht überwog bei den Anlegern offenbar die Zuversicht. Zudem äußerte sich Goldman Sachs optimistisch zu den Aussichten des weltweit wichtigsten Aktienmarktes. Die Marktstrategen der US-Investmentbank hoben ihr inzwischen übertroffenes Jahresendziel für den marktbreiten S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte an. Vom aktuellen Niveau bei rund 4400 Punkten bedeutet das nach dem bisherigen Jahresplus von gut 17 Prozent weiteren Spielraum von fast sieben Prozent. Seinen Rekord hatte der Index im Juli bei 4429 Punkten erreicht.

Bei Regeneron konnten sich die Anleger schon vor Handelsbeginn über ein Kursplus von gut anderthalb Prozent freuen. Das Biotech-Unternehmen hatte dank seines Coronamittels eine Verdreifachung seines Quartalsgewinns verzeichnet.

Ansonsten überwogen vorbörslich Kursabschläge. Uber-Aktien verloren rund vier Prozent, nachdem der Fahrdienstvermittler im zweiten Quartal zwar eine Umsatzverdoppelung erreicht, aber mit dem bereinigten operativen Verlust von über einer halben Milliarde US-Dollar enttäuscht hatte.

Die Anteilseigner des Krankenversicherers Cigna mussten ein Kursminus von fast viereinhalb Prozent verkraften. Hier überwog die erwartete Beeinträchtigung des Jahresergebnisses durch die Corona-Pandemie den überraschend guten Quartalsgewinn.

Die Papiere der Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Moderna zollten ihrer Rekordrally mit Verlusten von jeweils rund vier Prozent etwas Tribut. Ähnlich sah es beim erst vor einer Woche an die Börse gegangenen Wertpapierbroker Robinhood aus: Nach einer Kursverdoppelung binnen vier Handelstagen sackten sie nun um siebeneinhalb Prozent ab./gl/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US1255091092, US90353T1007, US7707001027