Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und demnächst der konkreten Zahlen.



Der Absturz von über 75 auf 24 € im 52-Wochen-Vergleich ist die Herausforderung. Als sicher gilt in Baden-Baden: Ein markanter Kundenverlust ist vermieden worden, aber die bisherige Praxis des Einbaus von Vertriebsgesellschaften in den Konzernverbund ist in der früheren Form nicht mehr möglich. Daraus folgt:



1,62 Mrd. € Marktwert sind für einen Zielumsatz von knapp 650 Mio. € in 2022 und einen Gewinn je Aktie von wieder rd. 3 € wie 2019 eine gute Wette als Comeback. KGV 12. Damit ergibt sich ein Kursziel für GRENKE um vorerst 45/47 €. Wir rechnen mit einem schrittweisen Aufbau mit den jeweiligen Quartalszahlen, die die Glaubwürdigkeit belegen.



.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 31! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 31:



Themen u.a.:



++ Der DAX ist unverändert der billigste Index Europas++ HOCHTIEF präsentierte überzeugende Ergebnisse++ Die drei Auto-Werte prägen nicht nur den DAX++ K+S erhöht seine Ziele++ OHB - eine neue Wette!++ Schafft GRENKE die Rückkehr? ++ China bleibt die Herausforderung



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

GRENKE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de