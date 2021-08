ottonova hat in einer Finanzierungsrunde 40 Mio. Euro Eigenkapital eingesammelt. Mit an Bord ist der namhafte Risikokapitalgeber Earlybird. Mit den zusätzlichen Mitteln will das InsurTech sowohl das Wachstum in der PKV weiter stärken, aber auch die Tech-Plattform des Unternehmens verbessern. Der voll digitale Krankenversicherer ottonova, hat sich in einer erneuten Finanzierungsrunde frisches Eigenkapital verschafft. Der neue Lead-Investor ist Earlybird Venture Capital. Der Risikoinvestor, der auch ...

