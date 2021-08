Der Impfstoffanbieter steht in den USA vorbörslich bei - 3,7 %. Obwohl ein Gewinn von 6,46 $ je Aktie im Q2 rund 50 Cent über Konsens lag. Durch den Covid-19-Impfstoff (mRNA-1273) vervielfachte sich der Umsatz ca. um Faktor 66 auf 4,35 Mrd. $. Auch das lag über Konsens (4,28 Mrd. $).



Hat MODERNA enttäuscht? Kaum: Für die nähere Zukunft gelten Vorabschlüsse. Die Diskussion um Drittimpfungen ("Booster Shots") zeigt, dass die Impfstoffe generell noch knapp sind. Die Vervierfachung des Kurses seit Jahreswechsel animiert aber zu "sell on good news". Man kann sich ausmalen, dass irgendwann doch Überkapazitäten zur Belastung werden. Durch Nachfolge-Wirkstoffe auf mRNA-Basis wird sich diese Befürchtung erübrigen. Davon hat MODERNA nach eigener Angabe fünf verschiedene in der Pipeline.



Zum Beispiel mRNA-1345 gegen das den Atemtrakt befallende RSV-Syndrom. Dieser Kandidat (in klinischer Testphase 1) wurde auf die Überholspur gesetzt, indem die US-Zulassungsbehörde hat den Status "Fast Track" verliehen hat. So gesehen: Die MODERNA-Aktie fährt weiter nach oben, mit akzeptablen Schwankungen.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

MODERNA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de