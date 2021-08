Noch vor rund drei Wochen hatte die Aktie des Videokonferenzdienstleisters Zoom mit einer starken Korrektur zu kämpfen. Das Comeback steht aber schon kurz bevor. Der massive Kurssprung am gestrigen Mittwoch könnte dafür die entscheidenden Impulse geliefert haben. So sollten Trader sich jetzt positionieren.Bereits Mitte Juni ist der Zoom-Aktie der erste Befreiungsschlag geglückt. Beflügelt vom guten Q1-Ergebnis am 1. Juni legte der Wert ordentlich zu (DER AKTIONÄR berichtete) und löste dabei einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...