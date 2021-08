Siemens: Gute Quartalszahlen und die Digitalisierung

Werbung



Das Traditionsunternehmen weist starke Quartalszahlen vor und führt geplante Transformationsprozesse fort - doch die Problemstellen bleiben die gleichen.



Der deutsche DAX®-Konzern Siemens weist Wachstum in allen operativen Geschäftsfeldern vor. Der Gewinn verdreifachte sich auf gut 1,5 Milliarden Euro, und der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro. Vorstandsvorsitzender Roland Busch gab bekannt, dass Siemens klar in der Automatisierung Marktanteile gewinne und will weiterhin den mehr als 100-Jahre alten Konzern in Richtung IT umbauen. Akquisen und "Software as a Service" sollen dabei helfen - doch Probleme bei teureren Materialien, die weiterhin andauernde Pandemie und die aktuelle Knappheit von Computerchips könnten Gegenwind leisten.

Auf dem Weg zu einem IT-Unternehmen meldete Siemens heute die Übernahme des Bahnsoftware-Spezialisten Sqill aus den Niederlanden. Laut Busch sei die Übernahme des Unternehmens ein perfektes Beispiel dafür, wie Siemens die realen und digitalen Welten zusammenführe. Der niederländische Softwareentwickler Sqill bietet in erster Linie eine Softwareplattform für die Reservierung und den Verkauf von Fahrkarten für Bus- und Bahnreisen. Die Transaktionssumme liege bei 550 Millionen Euro zuzüglich einer erfolgsabhängigen Komponenten, wie Siemens bekanntgab.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?