Die Aktie des deutschen Autobauers Daimler ist gut in die Woche gestartet. Der erhoffte Ausbruch blieb jedoch aus. Ganz im Gegenteil: Dem Wert ging die Puste aus und verlor im Laufe der Woche deutlich an Fahrt. Das gibt es nun aus charttechnischer Sicht beim DAX-Titel zu beachten.Mitte Juli hat die Daimler-Aktie gerade noch die Kurve bekommen. Zuvor ist sie aus ihrem mittelfristigen Aufwärtskanal bei 76 Euro nach unten herausgefallen. Daraufhin setzte sie bis an die langfristige Trendlinie bei 68 ...

