Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE000A1JBPV9 SHW AG 05.08.2021 DE000A3E5B74 SHW AG 06.08.2021 Tausch 1:1

CA29330R1001 Engold Mines Ltd. 05.08.2021 CA29330R3080 Engold Mines Ltd. 06.08.2021 Tausch 10:1

