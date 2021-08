Auch am Donnerstag verharrt der Dow Jones im engen Seitwärtstrend der vergangenen Wochen. Ein Ausbruchsversuch ist auch mit dem heutigen Kursplus von 0,51 Prozent auf 34.969 Punkten noch nicht denkbar. Spannung liefert dagegen die laufende Berichtssaison sowie die Impfstoff-Aktien von BioNTech, Moderna und Novavax.Zahlen gab es unter anderem schon am Mittwochabend von Uber, Electronic Arts, Roku oder Fastly. Am Donnerstag vor Handelseröffnung schockierten dann die Zahlen des Krankenversicherers ...

