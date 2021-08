Trotz aller Vorteile, die Kryptowährungen bieten, eignen sie sich aufgrund ihrer oft starken Kursschwankungen bisher weniger für den Alltagsgebrauch. Deshalb treten Blockchain-basierte Stablecoins an, über Besicherungen durch Vermögenswerte wie Fiat-Geld, Edelmetalle oder andere Kryptowährungen Stabilität in den volatilen Kryptomarkt zu bringen. Selbst Zentralbanken arbeiten mittlerweile an rein digitalen Zahlungsmitteln (sogenannte CBDCs, Central Bank Digital Currencies), um die Vorteile von Kryptowährungen in das etablierte Geldsystem zu integrieren. So sagt Tim Janssen, Head of Blockchain der FINEXITY AG in einem Kommentar. Einst ...

