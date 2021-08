Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - RoboMarkets, das Unternehmen, das Finanzdienstleistungen für europäische Kunden anbietet, hat im Rahmen der World Economic Awards den Preis "Best Value Broker Global 2021" gewonnen. Das Organisationskomitee bewertete die Vielfalt und Qualität der Investitionsdienstleistungen (https://www.robomarkets.com/de/investment/investmentplattform/copyfx-service/?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire.com&utm_campaign=rf_de_external_article&utm_content=press_release&utm_term=wea_2021), die das Unternehmen anbietet, sowie deren Verfügbarkeit für die Kunden im Vergleich zu den Wettbewerbern der Branche sehr positiv.Hervorzuheben ist, dass RoboMarkets ein Multi-Asset-Broker (https://www.robomarkets.com/de/?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire.com&utm_campaign=rf_de_external_article&utm_content=press_release&utm_term=wea_2021) ist, der den Handel mit 8 Asset-Typen und über 12.000 Instrumenten anbietet. Darüber hinaus erhalten die Kunden des Unternehmens Zugang zu professionellen Handelsplattformen und den neuesten proprietären Technologien.Die Organisatoren der World Economic Awards hoben die folgenden Vorteile von RoboMarkets hervor:- Wettbewerbsfähige Handelsbedingungen- Gelegenheit, auf 5 Kontotypen für Kunden mit unterschiedlichen Erfahrungen zu handeln.- Verfügbarkeit sowohl von weltbekannten als auch von proprietären Handelslösungen.- Sicherheit der Kundengelder.Die Veranstaltung der World Economic Awards soll den Geist der Revolutionäre auf dem globalen Finanzmarkt (https://www.robomarkets.com/de/forex-handel/assets/other-assets/?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire.com&utm_campaign=rf_de_external_article&utm_content=press_release&utm_term=wea_2021) unterstreichen. Die Preise werden für die Effektivität von B2B- und B2C-Unternehmen sowie für Meinungsführer verliehen, die ihre Werte neu definieren, um in der heutigen dynamischen und innovativen Wirtschaft zu bestehen. Die Auswahl und Entscheidung der Gewinner ist absolut kostenlos. Ein Recherche-Team sammelt unabhängig Daten aus verschiedenen öffentlichen Quellen und bewertet die Nominierten auf der Grundlage zahlreicher Faktoren wie Markterfolg, Stabilität, Geschäftswachstum (stetig oder schnell), Innovationen usw.Konstantin Rashap, Chief Business Officer bei RoboMarkets, kommentiert die Preisverleihung: "Diese Auszeichnung ist für uns sehr wichtig, denn sie bedeutet, dass ein unabhängiges Gremium unsere Dienstleistungen als die besten auf dem Weltmarkt im Jahr 2021 anerkannt hat. Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit und unsere Leistungen so gut bewertet wurden. Allerdings sind die Auszeichnungen kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, im Gegenteil, sie sind ein hervorragender Ansporn, weiter voranzukommen und noch mehr Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Kunden die besten Anlagedienstleistungen auf dem Markt zu bieten."Informationen zu RoboMarketsRoboMarkets ist ein europäischer Broker mit der CySEC-Lizenz Nr. 191/13. RoboMarkets bietet in vielen europäischen Ländern Brokerage-Dienstleistungen an, indem es Tradern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, Zugang zu seinen eigenen Handelsplattformen (https://www.robomarkets.com/de/forex-handel/terminal/download/?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire.com&utm_campaign=rf_de_external_article&utm_content=press_release&utm_term=wea_2021) verschafft. Nähere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website robomarkets.com.Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1479513/RoboMarkets_Logo.jpgPressekontakt:Timofey Zuev mkt-pr@robomarkets.com+357-25-123-275Original-Content von: RoboMarkets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154631/4987010