Bundesweit (ots) - Heute fand auf dem Platz der Republik die Auftaktveranstaltung für die Kampagne ABSTIMMUNG21 statt. Mit 2,20m großen Buchstaben wurde der Schriftzug "ABSTIMMUNG21" vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt. Das Aktionsbild steht repräsentativ für die Freude der Bürgerinnen und Bürger an der gemeinsam gelebten Demokratie (Fotos siehe unten).Ab sofort beginnt der Versand der Abstimmungsunterlagen für die erste selbstorganisierte bundesweite Volksabstimmung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Abstimmung findet parallel zur Bundestagswahl im September statt. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme zu diesen vier Themen abgeben: Widerspruchsregelung in der Organspende, keine Profite mit Krankenhäusern, Klimawende 1,5 Grad und bundesweite Volksabstimmung.Der gemeinnützige Verein ABSTIMMUNG21 e.V. und seine Bündnisorganisationen setzen sich für die Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene ein, mit dem Ziel, die Menschen in gesellschaftlich relevante Fragen einzubeziehen. Sie zeigen, dass direkte Demokratie auf Bundesebene möglich ist. Der Co-Initiator und Geschäftsführer von ABSTIMMUNG21, Olaf Seeling, kommentiert: "Wir sind doch nicht in einem Märchen, wo der Prinz kommt, uns alle 4 Jahre zur Wahl wachküsst und uns dann wieder schlafen legt."Wie bei staatlich organisierten Wahlen können die Bürgerinnen und Bürger per Brief über die vier Themen abstimmen. Ein neutrales und überparteiliches Heft informiert die Abstimmenden in verständlicher Sprache über die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente zu den jeweiligen Abstimmungsthemen.Bereits über eine Viertelmillion Menschen beteiligen sich an der neuen Partizipationsform. "Es ist großartig, dass schon so viele Menschen an diesem demokratischen Projekt teilnehmen.", so Olaf Seeling.Um an der Abstimmung teilzunehmen, können die Abstimmungsunterlagen kostenfrei über die Internetseite www.abstimmung21.de, per E-Mail an info@abstimmung21.de oder per Telefon unter der 040 317 6910 81 angefordert werden.