Heute dreht sich sehr viel um Robin Hood, sowohl in Bezug auf den Neo-Broker als auch in Bezug auf Pfeil und Bogen. Doch auch jede Menge Zahlen stehen auf dem Prüfstand. So haben Bayer und die Deutsche Post ihre Bücher geöffnet. Die Allianz wiederum hat nicht nur in Sachen Naturkatastrophen derzeit alle Hände voll zu tun. Nun droht auch Ärger in den USA. Die Bremsklötze entfernt sind derzeit ganz offensichtlich bei SGL Carbon, die erstmals seit langer Zeit wieder im zweistelligen Bereich notiert. Zweistellige Verluste gibt es heute hingegen bei Fiverr. Was es mit allen diesen Themen auf sich hat, besprechen Nicole, Mick und Jürgen im heutigen 3er Zoom. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.