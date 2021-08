Allein 6 der 30 DAX-Unternehmen berichteten am Donnerstag über ihre Entwicklung im abgelaufenen Quartal. Die treibende Kraft, die dem DAX zum Handelsschluss einen Kursgewinn von 0,33 Prozent auf 15,745 Punkte bescherte, kam jedoch aus den USA. Denn erst die gute vorbörsliche Kursentwicklung bei Dow Jones, Nasdaq & Co zogen den DAX ab dem Nachmittag klar in die Gewinnzone. Im DAX waren die Aktien von Merck mit einem Plus von 6,8 Prozent der klare Tagessieger. Der Darmstädter Spezialmaterialien- ...

