An dem Kinobetreiber AMC Entertainment scheint sich eine neue Auseinandersetzung zwischen sogenannten Reddit-Tradern und Shortsellern zu entfachen. Die AMC-Aktie legte zuletzt kräftig zu. Neben der Aktie des Spielehändlers Gamestop war jene der US-Kinokette AMC Entertainment in den vergangenen Monaten im Fokus der Reddit-Trader. So werden meist junge Investor:innen genannt, die sich zum Teil über das Reddit-Forum Wallstreetbets organisieren, um Shortseller auszubooten. Die AMC-Aktie war seit Anfang des Jahres um 1.300 Prozent nach oben geschossen, Shortseller verloren Milliarden...

