Square-Anleger haben bereits am Montag die Übernahme von Afterpay mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent gefeiert. Am Donnerstag geht die Party weiter, nachdem Square-CFO Amrita Ahuja in einem Radiointerview mit dem australischen Sender ABC, das aufgrund seines kursrelevanten Inhalts in einem SEC-Filing transkribiert wurde, die "herausragenden Wachstumsaussichten" des Zukaufs lobt. Der noch junge "Buy now, pay later"-Markt sei erst zu zwei Prozent erschlossen, doch er wachse laut Ahuja rasant. ...

