Andersen Global baut seine Plattform in Puerto Rico durch die Aufnahme des Kooperationsunternehmens AFS CPA Group LLC (AFS) weiter aus und stärkt damit seine Präsenz in Puerto Rico im Bereich Steuern und Recht.

AFS bietet Steuer- und Beratungsdienstleistungen für Kunden, einschließlich Privatpersonen sowie kleine und große Unternehmen, und bedient eine Vielzahl von Branchen, wie z. B. Rechtswesen, Medizin, Lebensmittel und Gastronomie, Bekleidung, Marketing, Technologie, Non-Profit-Organisationen und Wohnungseigentümerverbände. Das im Jahr 2000 von Antonio Sécola, dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Gurabo und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Finanzen, Investitionen und Liquiditätsmanagement sowie Outsourcing und Lohnbuchhaltung an.

"Als ehemaliger Arthur-Andersen-Mitarbeiter freue ich mich darauf, die Unternehmenskultur wieder hautnah mitzuerleben und mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, die sich dafür einsetzen, ihren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten", so Antonio Sécola. "Unser Unternehmen hat sich der Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität verschrieben, und diese Zusammenarbeit ergänzt unsere Möglichkeiten, unseren Kunden mit grenzüberschreitenden Anforderungen nahtlose Lösungen zu bieten."

"Wir freuen uns, mit einem hochkarätigen Team zusammenzuarbeiten, das sich in gleicher Weise der Verantwortung verpflichtet fühlt", fügte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. "AFS und die kooperierende Kanzlei CST Law bieten unseren Kunden ein umfassendes Angebot an integrierten, unabhängigen Dienstleistungen in diesem wichtigen Markt."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 284 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

