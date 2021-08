Beyond Meat hat seine Bilanz für das zweite Geschäftsquartal 2021 veröffentlicht.Wie aus den Büchern von Beyond Meat hervor geht, hat das Unternehmen im zweiten Jahresviertel je Aktie einen Verlust von -0,31 US-Dollar eingefahren. Damit wurde das Minus im Vorjahresvergleich größer - vor Jahresfrist hatte das EPS noch bei -0,160 US-Dollar gelegen. Bei der Gewinnentwicklung enttäuschte Beyond ...

