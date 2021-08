In der letzten halben Stunde des New Yorker Handels hat es der S&P 500 beinahe geschafft. Der marktbreite US-Index legte um 0,60 Prozent auf 4.429 Punkte zu und verfehlte dabei sein erst wenige Tage altes Rekordhoch nur äußerst knapp. So hoch wie nie zuvor kletterte dagegen der Nasdaq 100, der mit plus 0,65 Prozent auf 15.182 Punkten den Handel verließ. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,78 Prozent auf 35.064 Zähler hoch. Einen Tag vor dem offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht ...

