DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. August

=== 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Leverkusen *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Jena *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Trading Update 1H, Berlin 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q, Kopenhagen *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Luxemburg 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H, London 08:05 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 9 Monate, Gräfelfing *** 09:00 CH/Währungsreserven Juli zuvor: 941,125 Mrd CHF *** 14:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 2Q, Omaha *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +845.000 gg Vm zuvor: +850.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,33% gg Vm - EU/Ratingüberprüfung für ESM (S&P); Malta (Moody's); Norwegen (Fitch); Tschechien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 06, 2021 00:00 ET (04:00 GMT)

