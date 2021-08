Tokio (ots/PRNewswire) - Kurz vor seiner Hochzeit holt Ben Gold im Einzelvon Louise Parkes"Ich weiß nicht, was mich mehr unter Druck gesetzt hat, das hier oder meine Hochzeit in zwei Wochen", sagte der Brite Ben Maher, als er heute Abend in Baji Koen die Goldmedaille im Einzelspringen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio in den Händen hielt."Es fühlt sich an wie ein Traum. Ich denke, ich werde es heute Abend oder morgen beim Aufwachen erst richtig begreifen", sagte der 38-jährige Sportler.Mit dem 12-jährigen Explosion W lag er bereits nach der gestrigen Qualifikation an der Spitze des Feldes, so dass er als Letzter in der ersten Runde heute Abend das beste Los hatte. Und nachdem er den Sprung ins Stechen der letzten sechs Pferde geschafft hatte, war er einfach besser als alle anderen. Der Schwede Peder Fredricson musste sich mit All In bei seinen zweiten Olympischen Spielen in Folge mit Silber begnügen, während der Niederländer Maikel van der Vleuten mit Beauville Z Bronze holte.StechenDer spanische Parcoursdesigner Santiago Varela übertraf sich wieder einmal selbst mit einem Parcours für die erste Runde, der Mut, Weite und Schnelligkeit prüfte, und sechs der 30 Starter, darunter sage und schreibe drei aus Schweden, qualifizierten sich für das Stechen.IOC-Präsident Thomas Bach war einer von mehreren IOC-Würdenträgern, die heute Abend im Pferdesportpark anwesend waren, und freute sich, das Stechen von der Sportlertribüne aus beobachten zu können.Alle sechs sprangen erneut fehlerfrei, und als Pfadfinder Daisuke Fukushima mit Chanyon in 43,76 Sekunden die Ziellinie überquerte und damit die erste Marke setzte, war das ein großer Moment für den Sport in Japan. Die Schwedin Malin Baryard-Johnsson war mit ihrer temperamentvollen Stute Indiana die Nächste, die den Balken drei Sekunden schneller überquerte, doch dann legte ihr Landsmann Peder Fredricson die Messlatte auf ein ganz neues Niveau, als er mit All In in 38,02 Sekunden über die Linie rannte.Alle Augen richteten sich auf Maher, der als Nächster dran war. Der vierfache Olympiasieger, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London Mannschaftsgold gewann, ist ein hervorragender Wettkämpfer, und mit Explosion W ist er eine Klasse für sich. Er wusste, dass die Erwartungen hoch waren, aber er ging mit grimmiger Entschlossenheit an die Sache heran, und sein brillanter 12-jähriger Wallach brachte ihn in 37,85 Sekunden ins Ziel, was niemals zu schlagen schien.Der letzte Schwede, Henrik von Eckermann, gab mit King Edward sein Bestes und stoppte die Uhr in 39,71 Sekunden. Das schien für Bronze zu reichen, doch der Niederländer Maikel van der Vleuten machte sich mit erhobenem Kinn auf den Weg und steuerte den Beauville Z in 38,90 Sekunden ins Ziel, um ihn vom Podium zu verdrängen.Mahers Gold ist Großbritanniens fünfte Medaille im Reitsport bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und erst das zweite Einzelgold, das sein Land seit der Aufnahme des Springreitens in die Olympischen Spiele im Jahr 1900 gewonnen hat. Sein Landsmann Nick Skelton gewann vor fünf Jahren in Brasilien als Erster Einzelgold für Großbritannien, als er den Titel holte.ERGEBNISSEHIER (https://tokyo2020.live.fei.org/)LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN BERICHT HIER (https://inside.fei.org/fei/your-role/media)BilderBilder stehen auf FEI Flickr (https://www.flickr.com/photos/gallery_fei/albums/72157708780958282)nur für redaktionelle Zwecke zur Verfügung.FEI Social MediaFacebook (https://www.facebook.com/the.fei/), Instagram (https://www.instagram.com/fei_global/?hl=en), Twitter (https://twitter.com/FEI_Global?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor), FEI-YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCb3uedNKWKG7gGDYQJ1VsWg)Reiten Springen Tokyo2020 Olympics Mannschaftswettberb EinzelwettberwerbVideoinhalteDas gesamte Videomaterial ist unter https://fei.broadcast-content.tv/ mit den folgenden Zugangsdaten verfügbar: media@fei.org Password: FEI2018Presse-ToolkitDas Reitsport-Presse-Toolkit der FEI finden Sie hier (https://inside.fei.org/system/files/EQUESTRIAN%20MEDIA%20TOOL%20KIT_TOKYO2020.pdf)Folgen Sie allen Medien-Updates (https://inside.fei.org/fei/your-role/media)und Wettbewerbsergebnissen (https://tokyo2020.live.fei.org/) während der Spiele.Hier (https://olympics.com/tokyo-2020/en/sports/equestrian/) finden Sie weitere Informationen zum Reitsport bei den Olympischen Spielen (https://olympics.com/en/sports/equestrian/)Informationen zu FEI (https://inside.fei.org/fei/about-fei)Pressekontakt:Shannon GibbonsMedienarbeit & Medienbetriebsleiter bei der FEIShannon.gibbons@fei.org+41 78 750 61 46Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588532/FEI_Ben_Maher.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1578235/Logo.jpgOriginal-Content von: FEI Fédération Equestre Internationale, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121392/4987091