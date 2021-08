DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz deutlich und hebt Jahresziele an



06.08.2021 / 07:00

Wachstumsbeschleunigung in beiden strategischen Geschäftsbereichen mit guten Beiträgen aus allen Berichtsregionen JENA, 6. August 2021 Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von 1.198,2 Millionen Euro (Vj. 967,9 Millionen Euro), ein Wachstum von +23,8 % (währungsbereinigt: +27,6 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg überproportional auf 282,8 Millionen Euro (Vj. 111,9 Millionen Euro) an. Die EBIT-Marge lag bei 23,6 % (Vj. 11,6 %). Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: "Unser Geschäft erholt sich immer deutlicher von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Neben dem erneut starken Wachstum der wiederkehrenden Umsätze konnten wir auch im Gerätegeschäft weitere Fortschritte erzielen". Beide strategische Geschäftsbereiche tragen zum Wachstum bei Der strategische Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 um +30,2 % (währungsbereinigt: +33,9 %) auf 923,4 Millionen Euro (Vj. 709,1 Millionen Euro). Dabei leistete insbesondere das Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen aus Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Serviceleistungen einen signifikanten Wachstumsbeitrag. Im strategischen Geschäftsbereich Microsurgery setzte sich die Umsatzerholung fort, insbesondere im dritten Quartal war eine Beschleunigung zu verzeichnen. Der Umsatz erhöhte sich nach neun Monaten um +6,2 % (währungsbereinigt: +10,4 %) auf 274,8 Millionen Euro (Vj. 258,7 Millionen Euro). Hohe Wachstumsraten in allen Berichtsregionen In der Region EMEA[1] stieg der Umsatz um +18,0 % (währungsbereinigt: +19,8 %) auf 317,3 Millionen Euro (Vj. 268,8 Millionen Euro) an. Die Märkte Deutschlands, Frankreichs und Südeuropas sowie Großbritanniens entwickelten sich dabei erneut positiv. Der Umsatz in der Region Americas konnte durch die weitere Beschleunigung im US-Geschäft um +12,3 % auf 305,9 Millionen Euro (Vj. 272,3 Millionen Euro) weiter zulegen - währungsbereinigt stieg der Umsatz um +21,0 %. Die Region APAC[2] leistete erneut den stärksten Wachstumsbeitrag. Der Umsatz stieg mit einem Plus von 34,7 % (währungsbereinigt: +36,7 %) auf 575,0 Millionen Euro (Vj. 426,8 Millionen Euro) an. Dabei wiesen China und Südkorea die höchsten Wachstumsraten auf. Operatives Ergebnis gegenüber Vorjahr deutlich angestiegen Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern: EBIT) stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 überproportional auf 282,8 Millionen Euro (Vj. 111,9 Millionen Euro). Hierzu trugen insbesondere ein günstiger Produktmix mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze sowie niedrige Vertriebs- und Marketingkosten bei. Die EBIT-Marge stieg auf 23,6 % (Vj. 11,6 %). Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Wert von 23,9 % (Vj. 12,1 %). Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf 2,04 Euro (Vj. 0,77 Euro). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hebt das Unternehmen die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 an. Der Umsatz dürfte das bisherige Ziel von ungefähr 1,6 Millarden Euro überschreiten (Vorjahr: 1.335,5 Milliarden Euro). Die EBIT-Marge dürfte im Geschäftsjahr 2020/21, maßgeblich unterstützt durch die derzeit niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten, das bisherige Ziel von ungefähr 20 % deutlich überschreiten (Vorjahr: 13,3 %).

Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen Angaben in Mio. Euro 9 Monate

2020/21 9 Monate

2019/20 Veränderung

zum Vorjahr Veränderung

zum Vorjahr

(währungsbereinigt) Ophthalmic Devices 923,4 709,1 +30,2 +33,9 Microsurgery 274,8 258,7 +6,2 +10,4 Gesamtkonzern 1.198,2 967,9 +23,8 +27,6% Umsatz nach Regionen Angaben in Mio. Euro 9 Monate

2020/21 9 Monate

2019/20 Veränderung

zum Vorjahr Veränderung

zum Vorjahr

(währungsbereinigt) EMEA 317,3 268,8 +18,0 +19,8 Americas 305,9 272,3 +12,3 +21,0 APAC 575,0 426,8 +34,7 +36,7 Gesamtkonzern 1.198,2 967,9 +23,8 +27,6% Weitere Informationen zu unserer Veröffentlichung und zur Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020/21 finden Sie auf

[1] Europa/Naher Osten/Afrika

[2] Asien/Pazifik

