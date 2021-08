EQS Group-News: mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Präsentation der Halbjahreszahlen 2021 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Video-Konferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende



06.08.2021 / 07:00



mobilezone holding ag, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz ________________________________________________ Rotkreuz, 6. August 2021 Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahreszahlen 2021 der mobilezone Gruppe in Form einer Video-Konferenz ein. Details zur Video-Konferenz Wann: Freitag, 20. August 2021, um 9.15 Uhr Dauer: Rund 30 Minuten Wer: Es stehen Ihnen die folgenden Sprecher zur Verfügung: Markus Bernhard, CEO mobilezone Gruppe

Andreas Fecker, CFO mobilezone Gruppe

Wilke Stroman, CEO Deutschland Details zur Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular unter folgendem Link: https://teams.microsoft.com/registration/1RHEdXaAk06pI09hVe9GUQ,qmt9WsRZIkyyBnZ1jkh40A,03iBgxGTvE2pDV-CuLlD-w,ncrvaCEAaUajMadAoLKmRw,7dyqv_YRo0m_tbn8LMA0eA,aR9z2uBKDkKacT7mjnAOCw?mode=read&tenantId=75c411d5-8076-4e93-a923-4f6155ef4651 Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor Start der Präsentation ein. Sprache: Die Video-Konferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine Präsentation in englischer Sprache wird zum Download bereitstehen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung. Der Halbjahresbericht 2021 der mobilezone Gruppe steht Ihnen wie gewohnt ab dem 20. August 2021, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung. Unter demselben Link finden Sie dieses Jahr zudem neu eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Form einer Video-Präsentation. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Freundliche Grüsse Markus Bernhard Andreas Fecker

