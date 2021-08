Börse kann ganz schön viel sein … so viele Aktien, Branchen und Anlageformen. Und dann lockt auch noch die Aussicht auf Megagewinne - nur wie? Wie kommt man dorthin? Irgendwo muss man anfangen, am besten einfach ganz von vorne, dann ist Börse einfach.Das Einsteigermagazin einfach börse holt all diejenigen ab, denen detaillierte Chartanalysen und viele Börsenfachbegriffe noch fremd sind. Einfach und verständlich führt die Redaktion an die wichtigsten Themen der Börse heran und unterhält Sie mit spannenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...