Mehr als ausgebügelt wurde der Performancedruck von PayPal im Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN in der letzten Woche durch eine Fülle deutlicher Aktienkursanstiege. So verzeichnete unter anderem der Berliner Spezialist in der Herstellung pharmazeutischer Isotope ECKERT & ZIEGLER in der letzten Woche einen Wochengewinn von + 6,6 %.Eckert & Ziegler (DE0005659700) begeisterte Analysten wie Anleger am 27.07. mit der Vorab-Publikation des Konzernnettogewinns zum 1. Halbjahr 2021 (die offizielle Gesamtpublikation des Halbjahresberichts wird erst am 12.08. erfolgen), ...

